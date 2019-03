Paula Echevarría se cabrea con un follower: "Me encanta que afirmes tanto sin tener ni pajolera idea de nada"

Paula Echevarría sigue los pasos de David Bustamante, y es que como bien dicen "los dos que duermen en el mismo colchón se vuelven de la misma condición". La actriz no se ha cortado ni un pelo al contestar a un comentario de una seguidora en su cuenta de Instagram.

Paula publicó una instantánea luciendo cuerpazo y despidiéndose de Ibiza, una imagen sin más pero que por lo que parece ha calado hondo en una follower: "Esos cuerpos son fruto de comer superpoco, encima todo superligero, machaque de deporte, y muchos tratamientos estéticos, remodelaje, radiofrecuencia..., seamos realistas, aparte viven de su imagen y se dedican por completo a ello, no tienen que poner lavadoras, planchar, cocinar...".

A lo que la actriz de 'Velvet' contestó: "Ostras! Cuándo has estado viviendo conmigo que no me he enterao???!!!!! Me encanta que afirmes tanto sin tener ni pajolera idea de nada! #oletushuevos".

Un cruce de comentarios que calentaron las redes: unos a favor, otros en contra.