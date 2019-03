Paula Echevarría, atacada por sus followers tras publicar esta foto en Instagram

Hace dos días Paula Echevarría publicaba una imagen en Instagram por la que ha recibido una lluvia de críticas. Y es que aunque muchas de sus seguidoras daban las gracias a Paula por compartir uno de sus secretos de belleza más económicos, otras en cambio le pedían a la actriz de 'Velvet' que dejase de utilizar su cuenta de Instagram para hacer publicidad.

Toda la polémica surgió después de que Paula publicase una foto de la nueva prebase de KiKo que estaba usando, una publicación que generó comentarios como estos: "Basta ya de publicidad. Estás perdiendo credibilidad y frescura", "No es un consejo, es un anuncio", "Tú cuenta está pareciendo un folletín de supermercado" o "Me parece estupendo que sea su trabajo y en la tele aparezca promocionando un producto, pero que lo haga en Instagram constantemente, pues no".