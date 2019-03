Paula Echevarría anima a Mar Flores tras su ruptura: "Para atrás ni para coger impulso"

Mar Flores está pasando por el momento más duro de su vida al anunciar su separación de Javier Merino tras 18 años de matrimonio. Según contó el empresario, la decisión la ha tomado él, por lo que la exmodelo no lo está pasando nada bien. Así, Mar no deja de subir posts a Instagram con frases positivas para pasar el mal trago de la mejor manera.

"Cuando estés triste nunca, pero nunca bajes la cabeza porque te sale papada y se ve horrible", dice en una de las publicaciones. "Del pasado no se vive, se aprende", se puede leer en otra. Con estos posts, sus seguidores y amigos han querido darle ánimos y consejos para seguir adelante con una sonrisa.

Entre ellos, su amiga Paula Echevarría, quien ha escrito "para atrás ni para coger impulso" en uno de los comentarios. Mar ha querido agradecer todo este apoyo con otra foto con un 'Thank you!' en un post-it: "Gracias! Hacía mucho que no sentía tanto cariño…". ¡Mucho ánimo, guapa!