Paula Echevarría: “David es más mimoso, yo soy más independiente”

Paula Echevarría, una de las 'it girls' de nuestro país, se ha convertido en uno de los rostros más conocidos de la televisión y hace unos días acudió a un evento organizado por la marca Pantene, firma de la que es imagen. Y es que además de ser actriz, una apasionada de la moda e imagen de diferentes firmas, Paula se considera una “mujer normal”.

Durante el acto, la actriz, que está a punto de estrenar la esperada serie de Antena 3 'Galerías Velvet', no dudó en hablar sobre su marido, David Bustamante, y dijo que "David es más mimoso. Necesita que estén pendiente de él, es más empalagoso. Yo, en cambio, soy más independiente. Además, aseguró que su matrimonio se enfrenta a "los mismos peligros con los que han de lidiar el resto de mortales”.

Pero de lo que está segura es que prefiere no hacer caso cada vez que surgen rumores de crisis en su matrimonio. "No me preocupa ni me paro a desmentirlo, porque no tengo que demostrar nada a nadie y son cosas que caen por su propio peso", declaró.

La pareja tiene una hija, Daniella, que se ha convertido en lo más importante de sus vidas: "Daniella apunta maneras y a mí me encanta tener una 'miniyo'. A David, por su parte, también le encanta tener una princesita en casa porque le mima mogollón. Él vive con dos mujeres y al final está como un rey”.