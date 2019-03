Pau Donés recibe una llamada del mismo Rey Felipe

Pau Donés está promocionando su libro '50 palos: ... y sigo soñando', y como motivo de ello ha concedido una entrevista a 'El Mundo' donde ha revelado varios detalles que desconocíamos.

Uno de los que más ha llamado la atención es que el artista, quien ha hablado recientemente sobre su recaída en cáncer que padece, ha declarado que ha recibido una llamada del Rey Felipe interesándose sobre su estado de salud: "El otro día recibí una llamada. 'Diga'. 'Hola, ¿Pau Donés?'. 'Sí, soy yo'. 'Hola, soy Felipe, el Rey'. Y nada, me estaba llamando el Rey. Me encantó que me llamara para preguntarme cómo estaba. Me dijo que había oído su canción 'Humo', que le encantaba y que cundo saliera el disco se lo iba a bajar de iTunes. Qué detallazo, ¿no?",

Además, Donés habla en el libro sobre su filosofía de vida donde revela: "Yo soy adicto a la vida cotidiana. Yo voy en autobús, me tomo una infusión, me levanto temprano, le doy el desayuno a mi hija... Cosas que siendo artista, en teoría no te deberían hacer ilusión. Y a mí me la hacen".

Por último, el cantante habla sobre el duro episodio que vivió de pequeño con el suicidio de su madre: "A mí me gusta vivir, cosa que a mi madre no. Como a ella no, decidió que se iba. No sin antes dejar un mensaje: 'Eh, si a vosotros os gusta vivir, no perdáis tiempo y no tengáis miedo, que esto vale la pena'".