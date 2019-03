Pau Donés muestra las cicatrices que le ha dejado el cáncer de colon que padece

La portada de esta semana de 'El Dominical' de el diario 'El periódico de Catalunya' aparece una imagen reveladora de Pau Donés tras ser operado de cáncer de colon. Así, vemos lo vemos desnudo mostrando las marcas de la operación.

El cantante de 'Jarabe de Palo' anunciaba hace unos meses que padecía esta enfermedad: "Venía de una gira potente por EEUU, Sudamérica y Europa. Viniendo de Sudamérica, al comer o al beber me dolía un poco la boca del estómago", declaraba contando cómo empezó todo.

Ahora, Pau está luchando contra el cáncer cada día y se muestra optimista ante ello. Así, asegura que no es el peor momento de su vida. Con solo 16 años perdió a su madre.

Con el hashtag #jarabecontracancer está revolucionado las redes. Y en la portada de 'El dominical' aparece su imagen junto a la frase: "En la vida hay que ser valiente. Hoy estás y mañana, no".

Además, comenta al periódico que una de las razones por las que lucha cada día es por su hija de 11 años: "Estoy vivo, guau, qué bien. Pues p’alante. Después hay días de sol y de sombra. Te puedes morir. O no. Y seguro que no me moriré, porque no quiero dejar a la cosa que más quiero en el mundo (mi hija) sola. Y ese es el motivo principal que me hacer estar atento, cuidarme mucho e intentar colaborar", comenta.