Patricia Yurena y Vanesa Klein disfrutan de una escapada a París

Patricia Yurena fue Miss España 2008 y Miss Universo 2013, y además se convirtió en la primera reina de la belleza de nuestro país en hacer pública su relación con otra mujer.

Vanesa Klein, que es DJ, se ha convertido en el amor de su vida y ambas decidieron que se enterase todo el mundo con una instántanea muy romántica colgada en las redes sociales.

Nunca han escondido el amor y han sido ellas mismas las que nos han dejado unas fotografías de lo más románticas durante una escapada en París.

La canaria y su chica han visitado todos los lugares turísticos de la ciudad del amor, como la Torre Eiffel o el famosos cabaret Moulin Rouge.

A Patricia nunca le ha importado hablar de su relación, a pesar de los consejos: “Mi madre me dice que tenga cuidado con mi vida privada, aunque yo siempre le digo lo mismo, que he sido supercelosa con mi vida y me he preocupado por eso, pero nunca había tenido pareja estable. Ahora la tengo y estoy feliz, que es lo que importa”, explicó la top.

¡A seguir siendo felices pareja!