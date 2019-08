Patricia Steisy se ha visto envuelta en cierta polémica después de que una escritora novel, que recurrió a ella para promocionar su libro, haya denunciado el mal trato que recibió por parte de la televisiva. Y es que tras intentar hacerle llegar su libro de forma gratuita, ésta le respondió de forma prepotente exigiéndole el pago de 500 euros, tal y como ha asegurado al portal Jaleos.

"Le pregunté si podía hacerle llegar mi libro en forma de regalo y me respondió que sí. Cuando lo recibió ni siquiera me comentó qué le había llegado ni mucho menos me mencionó. No quise ser pesada ni atosigarla, así que después de un mes le he escrito pidiéndole si algún día podría hacerme una mención. Su respuesta, sin buenos días ni nada, ha sido la siguiente: Son 500 euros", contaba la escritora.

Y la cosa no queda así, porque cuando la autora de 'Tejiendo mi destino' le pidió explicaciones, Patricia incluso se atrevió a amenazarla tal y como recoge el citado portal.