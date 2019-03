Patricia Montero desvela los detalles de su boda

Patricia Montero se encuentra en un momento muy especial. No sólo está despuntando en un famoso concurso de cocina sino que recientemente ha recibido una gran sorpresa en su vida personal. Y es que el actor Álex Adrover, con quien lleva 10 años de relación y tiene una hija de dos años, Lis, le ha pedido matrimonio de una manera muy peculiar.

Así recuerda la actriz el emotivo momento, "Fue lo último que me podía imaginar. Dijimos vamos a bucear. Nos tiramos al agua, y de repente él había preparado una movida, que dices pero se te ha ido la cabeza. Había venido una de mis mejores amigas diciéndome que había discutido con el novio... Maravilloso, ha sido una experiencia superbonita, increíble, no me la podía haber imaginado mejor". Y es que la pedida fue bajo el agua, durante una sesión de submarinismo.

La pareja aún no tiene fecha para el enlace pero la actriz tiene algunas cosas muy claras al respecto, como que será cerca del mar y que tendrá lugar la primavera o el verano que viene. En cuanto al vestido, sólo tiene claro lo verdaderamente importante: "Voy a ir muy cómoda, para mí lo más importante es que sea una fiesta, no soy de protocolo ni de bodas tradicionales. Será una fiesta-boda, iremos para pasarlo bien, iré plana, prohibiré el tacón en mi boda. El vestido será muy cómodo y muy acorde con mi estilo".