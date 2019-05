La foto de Patricia Montero dando el pecho con la que muchas madres se sentirán muy identificadas

A finales de febrero Patricia Montero y Álex Adróver se convertían en padres de su segunda hija, una preciosa niña a la que han llamado Layla.

Desde que la pequeña llegó al mundo, la actriz está compartiendo con todos sus seguidores un sinfín de momentos. Fotos paseando, disfrutando de la playa, haciendo yoga, y muchas, y muy bonitas, fotos dando el pecho a su hija normalizando así la lactancia materna.

Pero la última foto de este tipo que ha publicado ha sido la más aplaudida… ¿El motivo? Pues que Patricia Montero muestra las consecuencias de no llevar los discos de lactancia durante el periodo de lactancia.

"Marcas de guerra!! Oh Yeah! No me gustan los famosos discos de lactancia y voy así por la vida seguro que muchas me entendéis, ¿algún truco?", escribe la actriz junto al valiente post que ha publicado en Instagram y que te mostramos en el vídeo.