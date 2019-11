Patricia Montero ha querido recordar a través de su cuenta de Instagram uno de los momentos más emotivos que ha vivido: el momento en el que su pareja, hizo Álex Adróver, le pidió matrimonio bajo el agua.

La actriz ha compartido con todos sus seguidores varias instantáneas de cuando Álex Adróver le sacó el anillo de pedida cuando se encontraban haciendo submarinismo a 12 metros de profundidad.

Y aunque han pasado ya dos años desde que tuvo lugar esta pedida mágica, de momento Patricia Montero y Álex Adróver no se han casado pero es que tampoco han tenido tiempo... El pasado mes de febrero, la famosa pareja de actores se convertía en padres de su segunda hija, Layla.

"2 años desde ese, ¡Sí Quiero! He amanecido recordando esa inmersión, donde a 12 metros de profundidad me pedía matrimonio @alexadrover. Ahora solo falta concluirlo con la boda... ¿y si me lo vuelves a pedir?", escribe Patricia Montero junto a esta publicación.

