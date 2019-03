Patricia Conde: "Será una boda sencilla y familar"

Entusiasmada, despejada y sin nervios. Así se encuentra Patricia Conde a pocas semanas de darle el sí quiero a Carlos Seguí, su futuro marido a partir de este mismo verano. "Tengo ya todos los preparativos elegidos para el que será el día más importante de mi vida", afirmó la popular presentadora de La Sexta en la presentación de la nueva campaña de Tampax para la que presta su imagen.

Sin querer entrar en demasiados detalles, Patricia sí logró confirmar que "la boda será una ceremonia sencilla y familiar". Según la revista ‘In Touch’, todo apunta a que el enlace se celebre en el mes de julio en la localidad mallorquina de Esporles, aprovechando que su novio posee en ella una finca donde se celebran eventos nupciales.

Además, la actriz y presentadora cuenta con la ayuda de su familia, que están todos muy contentos con la noticia y como ella misma comenta: "Tengo gente alrededor que me ayuda mucho. Tenemos libertad los dos para poder estar entre Madrid y Mallorca".

Carlos Seguí es sin duda el hombre de su vida y a la hora de ampliar la familia, Conde lo tiene claro: "Me gustan mucho los niños, pero no tengo prisa". Unas declaraciones que contrastan con la feliz noticia de que su ex, Carlos Moyá, está esperando ya su segundo hijo junto a Carolina Cerezuela.