Patricia Conde rompe su silencio sobre su divorcio de Carlos Seguí cuatro años después

Patricia Conde y Carlos Seguí se dieron el 'sí, quiero' en una idílica ceremonia en Mallorca y nueve meses después de convertirse en padres de su primer hijo, anunciaron su divorcio. Desde ese momento no han puesto un pie fuera de los tribunales llegando a protagonizar uno de los enfrentamientos más duros de la esfera pública.

Tras varias informaciones falsas y datos tergiversados sobre su hijo y los maltratos psicológicos que atravesó, la presentadora ha querido poner las cartas sobre la mesa diciendo que la custodia del hijo que tienen en común no "la tiene mi ex marido". Al parecer no existe "un sistema de guarda y custodia compartida" ya que es ella la que ha corrido con los gastos del niño desde 2014 porque Carlos paga una pensión que "no llega ni para pagar la quinta parte de sus gastos".

La actriz asegura que este importe es "mínimo porque yo no quise solicitar una cuantía mayor" ya que para ella no era necesario pedir más porque "me gano muy bien la vida y no me hace falta".

Unas fuertes declaraciones con las que ha querido también aclarar que la querella que interpuso a su ex marido por malos tratos psicológicos no fue "archivada", sino que fue estimada dándole todas las de ganar a ella. "La Audiencia Provincial que resolvió su recurso lo absolvió del delito de maltrato, pero lo condenó como autor de una falta continuada de injurias durante el matrimonio, imponiéndole una pena de 10 días de trabajos para la comunidad y las costas de primera instancia", declaraba para la revista Hola.

A pesar de experimentar una situación muy complicada durante estos últimos años, Patricia sigue mostrando que está viviendo la vida con una sonrisa por todo lo alto ahora que su firma de moda 'Dándara' marcha a las mil maravillas.