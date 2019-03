Patricia Conde revela que la foto de su desnudo en Instagram era por una buena causa

Las redes sociales ayer hervían después de que Patricia Conde publicara una imagen de ella desnuda acompañada de un texto donde se interpretaba que se había equivocado de foto: "Y lo bien que te sientes un domingo por la mañana al volver del gimnasio a las 10 y encontrarte con vecinos que llegan de fiesta ... 💃😁😅💋👼 (Vaya... "Me he equivocado" de foto 😜😂... )", comentaba.

Pues bien, todo era un cebo de la presentadora para poder promocionar de esta forma la Asociación Campeones y que llegara así esta iniciativa al mayor público posible: "Bien, pues ya tengo lo que quería. A todo el mundo revolucionado por una bonita foto en la que no se ve absolutamente nada (enseño más en verano con las fotos en bikini.. Pero en fin... Así somos)", empezaba el texto de Patricia en una nueva imagen en Instagram de este proyecto.

"Mi misión no era otra que contaros la gran hazaña que han logrado mis amigos y que tuviera la mayor repercusión posible (y efectivamente lo he conseguido)", continuaba. Así, el objetivo de la Asociación Campeones no es otro que es recaudar fondos para ayudar a financiar tratamientos de rehabilitación de niños con cualquier discapacidad.

Y termina diciendo: "Esto es lo que realmente importa... Si logramos grandes resultados y tenemos repercusión, prometo desnudarme de verdad 😜 @asociacion_campeones. Muchas gracias a todos 💚💋 @asociacion_campeones".

Además, Patricia Conde ha vuelto a editar el comentario de su imagen desnuda y dice: "Espero que hayáis pillado el chiste, si te equivocas no lo dices, ni editas la foto, ni pones filtro, la borras y fuera...😒 qué país... Más sentido del humor señores", aclarando de nuevo lo ocurrido.

Y aunque da las gracias a los medios de comunicación por la difusión también, carga un poco contra ellos y la relevancia de la información: "Si buscáis "ELLE desnudas por amor al agua" veréis mi desnudo integral por otra buena causa, y si lo preferís, podéis buscar "tampax pearl campaña perlas" y apareceré nuevamente desnuda, y si ya rizamos el rizo "GQ Patricia Conde" y ahí sí que sí... Eso sí que es un desnudo y no lo de esta foto. ¿Por qué os digo esto?, porque no tiene la menor importancia, porque "nosotros" nos desnudamos cuando lo dice el guión sin aspavientos, porque solo es un cuerpo, porque estamos en 2016 por el amor de Dios, y porque sinceramente, debéis dejar de mentir ya con el tema sensacionalista, al final nadie se cree nada porque todo es mentira y ya sabéis como acaba el cuento aquel del pastor y el lobo... Pero vamos, que ni tan mal 😁...Habéis corrido a publicarlo como estaba previsto y la información que queríamos que llegara ha llegado así que... solamente puedo decir... Gracias por venir ❤️", concluye.