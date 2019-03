Patricia Conde recupera de nuevo la ilusión junto al modelo Javier de Miguel

¡Love is in the air! Y nunca mejor dicho… Si este finde se descubría la nueva relación que podría haber surgido entre Miguel Ángel Silvestre y la modelo canaria Mirian Pérez, ahora resulta que el ex de esta, el top madrileño Javier de Miguel, sería quién ha devuelto la ilusión a Patricia Conde. ¡Cómo está el patio!

Después de que la pareja de modelos estuviera unida durante los últimos seis años, parece que el pasado verano la relación llegó a su fin, y ahora ambos estarían rehaciendo sus vidas en el plano sentimental.

Javier se habría convertido en un gran apoyo para Patricia, sobre todo en los últimos tiempos en los que la presentadora mantiene tensa relación con su ex marido, Carlos Seguí, por la custodia de su hijo Lucas.

Según informa LOC, los paparazzi no dejan de seguirles para pillarles juntos pero, hasta el momento, se ha convertido en una misión imposible. Sí que por lo visto existen fotos ya de MAS y Mirian juntos durante uno de sus encuentros en Madrid, unas imágenes que podrían ver la luz en las próximas semanas.