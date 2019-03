Patricia Conde lanza indirectas a su exmarido, Carlos Seguí, tras sus declaraciones sobre su divorcio

Patricia Conde creía que el tema de su divorcio con su exmarido, Carlos Seguí, estaba ya más que zanjado, y seguro que no esperaba que el empresario mallorquín concediera una entrevista a Vanity Fair para hablar por primera vez de lo que le supuso la separación

De ahí que la presentadora haya querido lanzarle una serie de indirectas con unos mensajes de lo más enigmáticos a través de su Instagram Stories. Frases célebres y reflexiones que parecen tener un claro destinatario.

Las indirectas de Patricia Conde a su exmarido | Instagram Stories

“Nos elevamos sobre aquellos que nos insultan perdonándolos”, era uno de ellos. O: “Lo importante que es aprender a no ir dónde no nos invitas, no meterse en lo que no nos incumbe y no hablar de lo que no sabemos”.

Y es que tras leer que lo que su exmarido calificó en sus declaraciones como una “pesadilla” de divorcio, además del desgaste psicológico que le supuso, Patricia ha decidido responder así a sus palabras.