Patricia Conde habla sobre la ruptura de Dani Martín y Blanca Suárez: "Él está muy bien"

La presentadora de televisión ha hablado sobre su ex, Dani Martin, del que se conocía esta misma semana su separación de Blanca Suárez tras ocho meses de relación.

Patricia Conde ha sido entrevistada durante la presentación de la nueva colección de la firma 'Janira' de la que es imagen, y allí es donde ha podido asegurar a LOC que Dani "está muy bien" a pesar de su reciente ruptura. Patricia también ha sido sincera al reconocer que se lleva muy bien con sus ex parejas, aunque la excepción sea su ex marido Carlos Seguí con el que lleva enfrentada ante los tribunales más de medio año, y con Dani no iba a ser menos. Incluso, la presentadora le nominó a hacer el reto del agua, evidenciando la buena relación que ambos mantienen.

Conde está retomando su carrera profesional y ya está inmersa en varios proyectos que saldrán a la luz próximamente. Además, como ella misma comentó durante la misma entrevista: "Soy optimista y pienso que todo podría ser peor. Me conformo con lo que tengo y doy gracias".