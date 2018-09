Patricia Conde explota contra las declaraciones de su exmarido, Carlos Seguí

Patricia Conde ha estado en el Festival de Vitoria y no ha desaprovechado su minuto con los medios. La presentadora ha acudido hasta el evento para presentar la nueva temporada del programa que presenta y ha aprovechado la ocasión para hablar acerca de las duras declaraciones que ha hecho Carlos Seguí recientemente acusándola de haberle pedido 5.000 euros de pensión.

Tras haber sido preguntada sobre la relación que tiene con su expareja, la ahora también diseñadora ha querido contestar con humor, como hace de costumbre. Sin embargo, las risas han derivado en una completa descarga contra las mentiras que ha contado últimamente su expareja.

"Vamos a ver, cuando una persona se dedica a lo que yo me dedico desde hace 20 años, cuando no he tenido problemas con nadie , he hecho mi trabajo, he sido puntual, he hecho lo que se me ha pedido, nunca he tenido un problema con nadie de mis novios, ex novios, nadie del trabajo… Tú imagínate que llega ‘una persona’ y se dedica a hacer lo que hace, que es contar mentiras a través de un amigo periodista para fastidiar a 'esa persona'. No hay que darle bombo ni creerse entonces a 'esa persona'", ha empezado diciendo la presentadora para después añadir: "Soy económicamente independiente desde hace muchos años. Yo nunca le pido nada a nadie y más que nada porque tengo unos principios. Y me daría muchísima vergüenza sabiendo como ‘es la gente’, como me voy a atrever a hacer yo algo así sabiendo como es, que lo va a contar a los cuatro vientos", ha concluido.

Conde siempre se mantiene al margen de los dimes y diretes que ha ido lanzando su ex pareja, y esta vez no ha querido aguantar más y ha estallado defendiéndose. Actualmente está enfocada en su trabajo y en su nueva línea de ropa que, al parecer, está yendo a las mil maravillas.