Patricia Conde se delata a sí misma a través de las redes sociales tras no acudir al juicio que tenía pendiente

¡Vaya metedura de pata! Patricia Conde ha sido pillada con las manos en la masa y esta vez, no ha habido terceras personas involucradas. La propia presentadora se ha delatado a sí misma y ha quedado en evidencia ante tod@s, poniendo su credibilidad en entredicho, según informa LOC de El Mundo.

Patricia no acudió a su cita en los juzgados el pasado martes debido a 'motivos laborales', pero ese mismo día publicaba en su cuenta personal de Instagram: "¿Y qué se hace en vacaciones?¿irse de fiesta desenfrenada a Cuba, México o Miami??! 📢eeeeerrrrror!!!.. (Como en el anuncio) Las mamás hacemos limpieza de armarios. Así es, desde el 13 de Noviembre estamos de vacaciones porque ya hemos grabado los 10 programas de Killer Karaoke. Pero! En un mes estamos grabando más... Así qué... Voy a seguir con las tareas del hogar y a disfrutar de los 30 días libres... hoy toca Hermano Oso a las 21.15".

Parece ser que la presentadora está intentando alargar ese encuentro con su ex marido Carlos Seguí ante los tribunales, y está poniendo excusas para evitar verse las caras. No obstante, sabiendo de la seriedad de la querella por revelación de secretos que ha puesto su ex contra ella, no sabemos si este tipo de 'mentirijillas' le van a servir de algo...