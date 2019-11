Patricia Conde ha aportado su propio granito de arena a las constantes bromas y memes que rondan por Internet respecto a la situación política y el clima de tensión que se está viviendo en España, y ha querido tomarse con cierto humor las inminentes elecciones.

Así, la presentadora ha compartido una imagen en la que ha dejado muy claro a cuál de los partidos piensa votar en esta jornada electoral. "Soy apolítica, me da lo mismo los de la izquierda o los de la derecha", ha escrito divertida junto a la instantánea que te mostramos en el vídeo. "O los del centro...", ha señalado.

Una publicación que ha causado auténtico furor entre sus seguidores, que han empezado a comentar siguiéndole la broma: "Eso te dejaría en el centro. No está mal", "Me pasa exactamente lo mismo", "Yo ahora mismo me he dado cuenta de que mi tendencia es el centro-izquierda" o "Yo a estos les votaba a todos!! Jajajajaja".

Patricia, que acaba de cumplir 40 años en medio de su etapa más agridulce, ya que sigue batallando legalmente contra su exmarido, no pierde nunca la sonrisa, y buena prueba de ello es su gran sentido del humor hasta en los peores momentos.

