Patricia Conde, Ana Fernández y Hugo Silva en la presentación del Festival de Cine de Málaga

NADIE QUISO PERDERSE UN CÓCTEL MUY FESTIVO

No queda casi nada para que dé comienzo el Festival de Cine de Málaga, y qué mejor manera de presentarlo que con un gran cóctel de bienvenida. Como era de esperar, nuestros famosos, que se apuntan a todo, no quisieron perderse la apertura del festival y no faltaron a la cita. Sobre las ‘red carpet’ desfilaron con su mejor sonrisa celebrities de la talla de Ainhoa Arbizu, Ana Fernández, los hermanísimos María y Paco León y los guapérrimos Hugo Silva y Jan Cornet entre otros.