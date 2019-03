Patricia Betancort rompe su silencio: "Solo he sido la imagen de Vitaldent, nunca he formado parte de la plantilla"

Sin duda, la noticia de la semana ha sido el escándalo protagonizado por la empresa Vitaldent, debido al cual el vicepresidente de la compañía, Bartolo Conte, y otros diez implicados más, han sido detenidos por un supuesto fraude fiscal dentro de la operación Topolino. Así, la expareja de Conte, Patricia Betancort, no ha podido evitar que todo este asunto le salpique, ya que aún no ha firmado los papeles del divorcio.

En mitad de todo este revuelo, Vanitatis ha podido hablar con la presentadora, quien ha dado unas escuetas declaraciones acerca de todo lo que se ha publicado sobre ella: "Desconozco todo lo concerniente a la vida profesional y personal del padre de mis hijos, ya que no somos pareja desde hace tiempo", ha asegurado Patricia, que participó en las campañas publicitarias de Vitaldent durante seis temporadas.

Y es que al parecer la separación de Patricia y Bartolo lleva ya unos meses confirmada y sus vidas han tomado caminos diferentes después de haber pasado más de diez años juntos. Ahora, Betancort lo único que quiere es proteger a los hijos que tienen en común de todo este asunto: "Son momentos duros para nuestros hijos y tengo que velar en este momento por ellos", ha añadido la presentadora.

El diario ABC también ha podido contactar con Betancort, quien se ha explayado algo más en sus explicaciones: "Aunque estoy intentando no leer nada, me llegan noticias de lo que se está hablando de mí y se patina mucho... Esperaré un par de días a que todo se calme para poder reunirme con mis abogados y ver si tomo medidas legales al respecto", explica.

"No quiero perjudicar al padre de mis hijos. Quiero mantenerme al margen. Soy una profesional, a quien se conoce por su trabajo. Mi entrega a la profesión siempre ha sido total y así lo corrobora mi trayectoria. Estoy fuera de todo este caso", continúa la expareja de Conte, y añade: "Yo solamente he sido la imagen, al igual que lo fue Jesús Vázquez en su día. Nunca he formado parte de la plantilla". Un asunto escabroso que ha llegado sin avisar hasta la vida de Patricia y que ahora lucha por desvincularse.