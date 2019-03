Pascual Cantero, el cantante murciano que ha enamorado a Fernando Tejero

Fernando Tejero está enamorado. Tras su polémica relación con Miguel Ortiz, quien fuera Míster Gay España 2012, el actor ha vuelto a recuperar la ilusión al lado de Pascual Cantero, un joven cantante murciano de 27 años, 22 menos que Tejero, que fusiona reaggae, folk, hip hop y funky, tal y como revela LOC.

Pascual, más conocido como 'Muerdo', ya conoce a la familia del intérprete cordobés, y ambos se dedican bonitas palabras de amor a través de las redes sociales. De hecho, Fernando ya presume de chico en los saraos nocturnos de la capital madrileña.

Desde el “Eres lo más bonito que hay. Te quiero. Te amo” de Tejero, al “Este ladronzuelo me ha robado el corazón” de ‘Muerdo’, son los mensajes que constantemente hacen públicos. Love is in the air!