La parodia sevillana de Rihanna tiene nombre: Trihanna

Trihanna Paya es una divertidísima artista que interpreta algunos de los mayores éxitos de Rihanna en Youtube. Podemos encontrar una parodia de 'Diamonds', 'FourFiveSeconds' o 'We Found Love'.

Consigue entretener y divertir a los espectadores con sus singulares versiones de las letras de la diva del pop. "¿Qué hubiera pasado si Rihanna hubiera nacido en Sevilla?", es la frase con la que Trihanna se presenta en sus redes sociales.

Con una pronunciación en inglés imperfecta y una mezcla de idiomas, Trihanna canta: "Tú y yo, we're like diamonds in the sky, brillo como los diamantes… ". La versión que ha hecho de 'Diamonds' es la que más visualizaciones ha conseguido, llegando a superar las 93.000.

¿Os imagináis un nuevo single hecho por Rihanna y Trihanna? Seguro que éxito no faltaría.