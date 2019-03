Paola Dominguín: "Llegó su momento y se fue en paz. Ya no sufrirá más"

Rotos de dolor. Así ha sido como hemos visto a la familia de Bimba Bosé tras su muerte. Sus seres más queridos se han reunido en el Tanatorio de La Paz de Alcobendas, donde han instalado la capilla ardiente. Ha sido su tía, Paola Dominguín, la que entre lágrimas ha hablado con los medios.

"Gracias a todos por estar aquí. Es un momento muy duro para todo el mundo. Llegó su momento y se fue en paz. Ya no sufrirá más. No sé qué deciros…", declaraba Paola a los medios de comunicación que se encontraban en la puerta del tanatorio, antes de romper a llorar. Al despedirse, ha vuelto a agradecer a los medios el cariño que le han demostrado Bimba durante todo este tiempo: "Saber que la querían mucho es un gran apoyo. Ha servido de guía a otros para luchar y para enfrentarse a una enfermedad terrible"

Paola, que ha aparecido junto a su hermana y madre de Bimba, Lucía Dominguín, y su sobrino y hermano de la modelo, Olfo, no ha podido contener las lágrimas al dirigirse a los medios y recordar a su sobrina. Ha sido ella la encargada de informar que los restos de Bimba serán incinerados y que se celebrará una misa en su recuerdo. Además, ha querido aclarar que Miguel Bosé no había podido acudir al tanatorio por motivos laborales: "No va a poder venir, está fuera y no le va a dar tiempo a enlazar los aviones para llegar".

Su hermano Olfo, ha querido despedirse de ella en las redes sociales y, al igual que su tía, ha aprovechado para agradecer a todos el apoyo que estaban recibiendo en estos momentos tan complicados. "Bimba ha sido y será siempre un símbolo de fortaleza. Gracias de todo corazón a tod@s!!!", escribía en su cuenta de Twitter, junto a una imagen de la infancia.

Las redes sociales han sido protagonistas principales del último adiós a la modelo, y algunos de sus familiares más cercanos, como su tío, Miguel Bosé, han recurrido a sus cuentas de Twitter para dedicar unas palabras de cariño y agradecimiento a Bimba. "Buen viaje, Bimba, mi cómplice, mi compañera, mi amor, mi hija querida. Guíame", escribía el cantante al poco de conocerse el fallecimiento de la cantante.