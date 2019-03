Palomo Linares preparaba su boda con Concha Azuara antes de su muerte

Sebastián Palomo Linares pensaba casarse con su pareja Concha Azuara, según ha confirmado esta a los medios después de su muerte. Al parecer, Palomo Linares hubiera anunciado su compromiso con Concha este mismo jueves coincidiendo con su 70 cumpleaños.

La pareja preparaba una ceremonia que se hubiera celebrado por lo civil en la finca El Palomar, propiedad del fallecido torero, a finales del mes de mayo y a la que acudirían un centenar de personas. "Ya tenía la lista prácticamente hecha. Ya no tengo lágrimas. No me puedo creer que no lo vuelva a ver", decía a los medios, a quienes agradecía de nuevo el cariño y el trato.

Antes de su fallecimiento, Linares también saldó una deuda de 52.000 euros con la madre de sus hijos, Marina Danko. Según publica El Español, el abogado del diestro ha confirmado que el torero abonó ese dinero a su ex, correspondiente a 13 meses de pensión compensatoria, después de que en marzo de 2016, el torero dejara de pasar a su exmujer los 4.000 euros mensuales que le habían impuesto. Según el letrado de Sebastián, éste dejó de pagar cuando Marina comenzó a vivir con su novio, el multimillonario suizo Fabio Mantegazza. Y es que la ley establece que podía dejar de pagar si su ex vivía maritalmente con otro hombre.