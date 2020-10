El secreto mejor guardado de Paloma Cuevas tras su divorcio de Enrique Ponce

Paloma Cuevas parece haber vuelto a recuperar la sonrisa que este tormentoso verano le arrebató. Ahora, tres meses después de su inesperada ruptura con Enrique Ponce y su divorcio de mutuo acuerdo prácticamente resuelto, la empresaria está lista para emprender la nueva vida con la que deja atrás 24 años de matrimonio.

Un nuevo comienzo en el que se ha aventurado en unos emocionantes proyectos profesionales en los que se encuentra plenamente entregada y que pronto verán la luz, tal y como ha publicado la revista ¡HOLA!. Unos intrigantes proyectos que está preparando con muchísima ilusión, pero de los que todavía no se ha pronunciado aún a través de sus redes y que tienen a todos sus seguidores expectantes.

Sin embargo, a pesar de no haber revelado por el momento nada sobre su misterioso futuro, la cordobesa está más activa que nunca en sus redes sociales, y tanto es así que últimamente está plasmando su lado más nostálgico en ellas. ''Mi lugar favorito del mundo. Aquí descubrí la vida y me convertí en amante de su colorido vibrante, su identidad brillante y su agradable talante. La única ciudad de España que atesora cuatro patrimonios de la humanidad. ¿A qué ciudad llena de olor, luz, cultura y sabor me refiero? ¡Qué fácil!, ¿verdad?'', es el mensaje que ha escrito junto a su última foto. Una preciosa fotografía que ha rescatado de su juventud en la que aparece paseando por su tierra natal, Córdoba.

