El motivo por el que Paloma Cuevas ha estado durante estas dos últimas semanas en el hospital

Paloma Cuevas, que hace unos días pasaba su primer San Valentín separada de Enrique Ponce, ha estado 15 días en el hospital junto a su padre, Victoriano Valencia. Y es que ha tenido que estar ingresado en hospital de La Zarzuela de Madrid debido a unas complicaciones en el corazón.

Desde que ingresó, su hija no ha querido separarse de él en ningún solo momento y por eso ha pasado todas las noches junto a su padre, mientras que por el día se intercalaban su madre y su hermana para que así no estuviera solo. Al parecer todo se debe a que sufrió varias arritmias y se le descompensaron los niveles de azúcar, por ello para estar más controlado y para que no le volviera a pasar decidieron dejarle ingresado.

Y es que la exmujer de Ponce está muy unida a su padre, y así lo demuestra a través de sus redes sociales. "Mi recuerdo de hoy es para MI PADRE, a quien le profeso un sentimiento absolutamente inefable. Mil veces que naciera, mil veces desearía que fuera mi padre. ¡Qué bonita es la vida a tu lado, papá! ¡Te adoro!", le dedicaba esta semana la empresaria al extorero pocos días después de salir del hospital.

Por otro lado, Paloma ha dejado claro una vez más la estrecha relación que tiene con su familia, y es que este 2021 sus padres cumplen cincuenta años de casados y, como bien han publicado en otros post, tanto ella como su hermana, Verónica están intentando preparar una bonita celebración por las bodas de oro que tendrán lugar el próximo mes de octubre.

