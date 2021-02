El bonito regalo que ha recibido Paloma Cuevas por parte de una persona muy especial en su momento más complicado

Fabiola Martínez ha demostrado que es una amiga de las de verdad, de esas que están incluso en la adversidad. Y como no puede ser de otra forma, esto también se lo ha demostrado a Paloma Cuevas, ya que no solo están superando juntas sus respectivos divorcios, sino que ahora que el padre de Paloma, Victoriano Valencia, ha sido ingresado en el hospital, la ex de Bertín no ha dudado ni un solo segundo en brindarle todo su apoyo.

Y es que el ex diestro fue hospitalizado hace dos semanas debido a una serie de arritmias. Y por supuesto, su hija no se ha separado de él en ningún momento, algo que seguro ha propiciado la pronta recuperación de Victoriano, el cual ya ha sido dado de alta. Es por eso que entre todos los mensajes de cariño y apoyo que han recibido por esta gran noticia, el detalle de Fabiola ha sido uno de los más especiales.

"Mi queridísima Fabiola, mil gracias por esta belleza de flores... son tan bonitas como tú", ha escrito una emocionada y agradecida Paloma acompañándolo de unos emoticonos súper amorosos y sobre una imagen donde se observan una gran cantidad de plantas junto a flores violetas y blancas que serían las que Martínez le ha dado. Lo que está claro es que esto no hace más que reiterar la buena relación que tienen y, además, lo mucho que se están apoyando la una en la otra en estos duros meses que a ambas les ha tocado vivir.

Paloma Cuevas enseña el detalle de Fabiola Martínez en su Instagram | Instagram

Seguro que te interesa...

La esperada publicación de Paloma Cuevas en su primer San Valentín sin Enrique Ponce