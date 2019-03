Las palabras de Risto Mejide a "los que no nos daban ni dos años"

El pasado 20 de mayo, Laura Escanes y Risto Mejide se convertían en marido y mujer celebrando una gran boda en Barcelona.

Un enlace que ha estado rodeado de polémica, y es que han sido muchos los que no apostaban por esta relación.

Por esto, y con motivo de la celebración de su segundo aniversario de amor, el presentador ha querido dedicar unas palabras a aquellos que "no nos daban ni dos años" a través de su cuenta de Twitter: "Hoy hace exactamente dos años que llevo puesta esta sonrisa y nada ni nadie me la quita. Todo por tu culpa @lauraescanes. Con lo que yo he sido. En fin, felicidades amor mío. A ti y a los que no nos daban ni dos años. Besis para todos. #loveWins #meHacesBien #toelrrato".