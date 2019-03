Las palabras de David Bustamante sobre Paula Echevarría

Este sábado David Bustamante ofrecía un concierto en Roses, y a pesar de que el cantante está entregado cada minuto a su tour 'Amor de los dos ', donde está presentando su nuevo trabajo 'Lo pide el alma', ha sacado unos minutos de su agenda para conceder una entrevista, de lo más profunda, al periodista Luis Troquel para El Periódico de Cataluña.

Una entrevista donde además de hablar sobre el buen momento que vive en su carrera profesional, confiesa que su vida personal también se encuentra bien y tranquilo.

"Yo estoy bien, la que ha sido mi mujer está bien, mi hija también está bien. Tenemos una relación maravillosa todos. No hay discusiones ni nada parecido. No hay más problema que el que quieran buscar. Todo lo que dicen no es más que un negocio con el que ni yo ni mi familia tenemos nada que ver. Para mí, este es un momento lleno de ilusión y proyectos. Me siento fenomenal y esa es la única verdad, que es la mía y la que realmente vale", revelaba el cantante.