Las palabras de Claudia Osborne a su fallecida madre horas antes de casarse

Claudia Osborne y José Entrecanales serán a partir de este sábado 2 de octubre marido y mujer. Después de un intenso año de noviazgo, se darán el 'sí quiero' en la iglesia de San Miguel de Jerez, la ciudad natal de la hija pequeña de Bertín Osborne y Sandra Domenecq, quien falleció en 2004 tras una dura lucha contra el cáncer.

Claudia Osborne siempre tiene presente a su madre, pero mucho más en el día de su boda. Por eso mismo, ha querido honrarla dedicándole unas emotivas palabras a través de su cuenta de Instagram: "Hoy me toca a mí, mamá. Cuánto desearía que fueras tú la que me estuviera vistiendo… cuánto desearía ver tu cara a mi lado en el altar… pero, tal y como me prometiste, aunque no te sea posible estar físicamente, aquí estarás agarrando mi mano desde el cielo, y así lo sentiré yo. Siempre conmigo".

Acompañando estas palabras, ha compartido una fotografía de Sandra Domenecq el día de su boda, que se celebró en el mismo lugar, pero en el año 1977. El banquete también va a ser en la finca Santiago, perteneciente a sus abuelos maternos.

17 años desde el fallecimiento

Recientemente fue el aniversario del fallecimiento de Sandra Domenecq, en el que se cumplieron 17 años de su muerte. En ese día tan significativo, Claudia Osborne también la recordó con otro post en su cuenta de Instagram, en esta ocasión con estas palabras: "Un año más y sin embargo, el año más diferente de todos desde que te fuiste. Que suerte la mía poder sentirte tan cerca a pesar de las dimensiones que nos separan. Ojalá todo el mundo tuviese esta buena fortuna. Gracias mamá por estar y por acompañarme a seguir creciendo. Nada me hace más ilusión que encontrarte en mi corazón para siempre".

Culmen de una historia de amor

Desde luego que este día quedará guardado en la memoria de Claudia Osborne para siempre. Los novios, se darán hoy el 'sí quiero' después de un intenso pero breve romance (poco más de un año) del que no se sabe prácticamente nada, debida a la discreción con la que han llevado su amor. Hoy le dan la bienvenida a una nueva etapa, llena de ilusión y felicidad, como marido y mujer.

