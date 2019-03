Las palabras de amor de Verónica Echegui hacia Álex García: "Enamorarme y reenamorarme una y otra vez de ti es un regalo"

En la gala de los Premios Goya de este año, Verónica Echegui y Álex García nos dejaron bien clarito que no había ningún tipo de crisis entre ellos y que son la mar de felices juntos. Por si a alguien le quedaba alguna duda, la actriz ha demostrado que está muy, pero que muy enamorada de su chico en Instagram.

"Enamorarme y reenamorarme una y otra vez de ti y de tus personajes, es un regalo que me ha hecho esta profesión", ha escrito Verónica junto a un divertido vídeo en el que aparece bailando junto a Álex la canción 'Prayer In C' de Lilly Wood & The Prick y Robin Schulz, creando un videoclip con una conocida aplicación.

La pareja estuvo en el punto de mira de los medios hace unos meses cuando Álex fue relacionado con Manuela Vellés tras la ruptura de esta con Miguel Ángel Muñoz. Sin embargo, en los Goya se dejaron ver comiéndose a besos desmintiendo así las especulaciones de los medios.

Verónica y Álex se encuentran ahora mismo en pleno rodaje de su nueva película, 'No culpes al karma de lo que te pasa por gilipollas', una adaptación al cine de la novela homónima de Laura Norton. Dirigido por María Ripoll, el filme estará lleno de actores conocidos como David Verdaguer, Alba Galocha, Cecilia Freire, Elviara Mínguez o Jordi Sánchez.