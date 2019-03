Las palabras de Alba Carrillo en Instagram que podrían revelar que está de nuevo enamorada

Alba Carrillo ha utilizado la letra de la última canción de Dani Martín, 'Los Charcos', para explicar lo que podría ser su nueva situación sentimental después de haber protagonizado una de las separaciones más polémicas con Feliciano López. Aunque no ha confirmado si podría haber rehecho su vida, estas románticas palabras podrían afirmar que sí.

"Que me arranques las entrañas y me mires más adentro donde solo vivo yo, que me saques esos miedos y los tires a los charcos y pisarlos tu yo y en los charcos saltaremos tu y yo. Soltarás una a una mis cadenas, nacerás cada día por amor, me traerás con el pie la Luna llena tumbadita a mi lado del colchón. Lucharás por no perder la paciencia con este idiota que cien veces naufragó y tendrás que pintarme las estrellas cuando el cielo no las saque por temor", ha escrito en su perfil de Instagram. No sabemos si está de nuevo ilusionada o no, pero en el programa que presentaba no dudó en revelar que está dispuesta a volver a enamorarse y que "estaba segura de ello". ¿Habrá llegado una nueva oportunidad para Alba?

Para pasar página, Carrillo decidió donar sus tres vestidos de novia a favor de una organización que vela por las mujeres maltratadas y aunque al final su historia no ha salido bien "espera que quien use sus vestidos sean tan felices como ella lo fue el día de su boda".