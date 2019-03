El padre de David Bisbal 'defiende' a su hijo de David Bustamante

Cuando era joven el padre de David Bisbal fue un gran boxeador de nuestro país y a pesar del paso del tiempo el progenitor del cantante sigue en plena forma. Un hecho que Bisbal ha querido demostrar con una imagen que muestra uno de los últimos combates de su padre frente a nada más y nada menos que uno de sus compañeros de OT1, ¿Quién ha sido el elegido?

Pues José Bisbal se ha enfrentado a David Bustamante, en la imagen publicada por el almeriense en su cuenta de Twitter vemos a los dos con los puños en alza. ¿Quién habrá ganado…?

"Ya sabes que si te pasas conmigo tengo alguien que me defiende muy bien. Te quiero tío", bromea Bisbal junto a la foto. "Me noqueó en dos ocasiones en lo que le daba un abrazo. ¡Fuerte abrazo brother!", ha contestado Bustamente, dejando claro además la buena amistad que mantienen pese a que se ha dicho en varias ocasiones que su relación no era muy buena.