El padre biológico de Chenoa: "Tiene un padre biológico en Argentina abandonado"

Chenoa es uno de los personajes de los que más se está hablando estas semanas, así tras el momento 'cobra' que protagonizó junto a David Bisbal en el concierto de 'OT: El Reencuentro', ahora ha salido a la luz una parte de su vida no muy conocida.

Y es que, 'LOC' ha publicado una entrevista con el padre biológico de la cantante llamado José Carlos Corradini quien ha comentado la precaria situación en la que vive actualmente. Muchos desconocían esta parte de la vida de Chenoa quien nació en Mar de Plata (Buenos Aires) y cuando era pequeña se trasladó junto a su madre y su hermano a España. Ella siempre que ha hablado de su padre se ha referido a la pareja sentimental de su madre, Juan Antonio Marino al que conocen como Tati, que trabaja en la discográfica de la artista.

"Tati es el padre de vida, el que la ha criado. Yo lo reconozco, porque él la ha criado y eso no hay que dejarlo de lado", dice José Carlos respecto a la pareja sentimental de la madre de Chenoa.

"Un padre tiene que ayudar a un hijo como un hijo tiene que ayudar a un padre. Es recíproco y tiene que ayudar el que más tiene", comenta el padre biológico de Chenoa quien a sus 62 años está jubilado y cuenta con muy pocos recursos.

José Carlos declara que no quiere perjudicar a su hija: "No tengo ningún interés en perjudicarla. Pero me molesta que la verdad no se diga como es. Ella tiene un padre biológico en Argentina abandonado. La situación económica de ella le permite que, al menos, su padre viva dignamente".

Corradini añade que se enteró de la fama de Chenoa por casualidad: "Un día hice zapping y, por casualidad, vi Operación triunfo en TV5. Dije: "Esa es Laura". Viví toda su historia en Argentina en silencio".

Y continúa diciendo que la intérprete tiene otros cuatro hermanos aunque no los reconoce: "Pago 5.000 pesos por el alquiler [unos 300 euros]. La comida, lo que me traen mis hijos y mis amigos. No cuento esto para que perjudique a mi hija, pero me gustaría que supiera las condiciones en las que estoy. No le pido plata, sino trabajo".