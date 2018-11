El pacto que Elsa Pataky tiene con Chris Hemsworth

Elsa Pataky y Chris Hemsworth han formado una familia ideal. El matrimonio se complementa a la perfección y están encantados con sus tres hijos, con los que suelen compartir todo su tiempo libre.

Pero conseguir que todo funcione no es tarea sencilla. De ahí que la pareja tenga un pacto que haga que todo fluya y así ahora Elsa haya podido volver a retomar su carrera profesional: “No creo que fuera capaz de trabajar si él no tuviera tiempo para estar con ellos. Es tan buen padre… Chris ha tenido un tiempo de descanso, así que ha sido un muy buen momento para poder rodar. El rodaje estaba aquí, muy cerca de casa, así que podía estar con mis hijos. Ellos podían ir a la escuela y no teníamos que mudarnos”, ha explicado en una entrevista en el programa ‘Today’.

De hecho, la actriz confesaba hace poco a la revista Hola: “Mis hijos ya están yendo al colegio, son más independientes, así que tengo más tiempo. He disfrutado mucho todos estos años de estar con ellos, con el privilegio de no perderme nada, pero ahora creo que es el momento de poder dedicarme a lo que me gusta, que es actuar”.