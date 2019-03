Paco Marsó se debate entre la vida y la muerte en un hospital de Málaga

El productor Paco Marsó permanece ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Regional Carlos Haya de Málaga tras sufrir un derrame cerebral.

El centro hospitalario no ha facilitado ninguna información sobre la evolución del empresario de espectáculos, ex marido de la actriz Concha Velasco, ya que no ha sido autorizado por la familia.

La mala relación con su ex mujer ha estado en boca de todos en los últimos años, aunque la actriz sí ha hecho declaraciones al respecto del estado de salud de Marsó: "No tengo ninguna relación con Paco desde hace mucho tiempo pero Dios quiera que salga del hospital. Soy creyente y rezo por él y va a salir adelante".

Marsó, conocido por sus producciones teatrales, contrajo matrimonio con Concha Velasco en 1977 y la pareja se separó en 2005.