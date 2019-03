Paco León: "Yo nunca me he autodefinido como bisexual. Dos me parecen muy pocos"

A punto de estrenar su nueva película 'KIKI, el amor se hace' (una cinta que trata las filias sexuales), Paco León ha concedido una amplia entrevista para la revista Vanity Fair. Una entrevista de lo más sincera en la que el actor se ha desnudado de nuevo, pero no os confundáis, esta vez el actor no muestra sus encantos sino que desnuda su alma para la publicación.

Durante la entrevista, Paco ha hablado sobre cómo vive él el sexo y cómo trata la sexualidad, y es que Paco siempre ha demostrado no tener ningún tapujo respecto a este tema: "Para mí el sexo es el lenguaje del amor, no es una cosa oscura. Somos animalillos y nos tenemos que querer, lamer, chupar, acariciar. Yo en el sexo soy muy sesentero y setentero, un poco hippy. Me gusta el aire libre, no la oscuridad del porno. Y creo que a todo el mundo le pica algo, que solo Google sabe lo que nos motiva sexualmente. Yo, que soy ávido, pienso a veces que me estoy perdiendo cantidad de cosas. Miro algo y digo: 'Igual eso me gusta'", confesaba el actor a la publicación.

Además, el actor ha revelado que, como confesó recientemente en la entrevista que concedió a Bertín Osborne, no le gusta definirse en cuestiones sobre la sexualidad de cada uno: "Si lo llego a pensar mucho no lo digo, pero creo que esa entrevista ha subido para bien la percepción que se tiene de mí, por la naturalidad con la que se hizo. Yo nunca me he autodefinido como bisexual. Dos me parecen muy pocos. Además, hay que diferenciar entre tendencia y práctica. Igual que el cerebro es un órgano infrautilizado, hay quien solo practica el diez por ciento de las posibilidades sexuales".