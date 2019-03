Paco León, Macarena García y Santiago Segura apoyan a Leticia Dolera en la premiere de ‘Requisitos Para Ser Una Persona Normal’

Nuestras celebs nacionales han acudido a la premiere de 'Requisitos para ser una persona normal', el film dirigido y escrito por Leticia Dolera. El estreno, que se celebró en Madrid, acogió a celebrities como Goya Toledo, Santiago Segura, Macarena García, Nuria Gago o Eduardo Noriega.

La película, que ya está en cines, trata de una chica de 30 años que tiene un objetivo: convertirse en una persona normal. El film también está protagonizado por Leticia, y actúa con Carmen Machi, Manuel Burque y Silvia Munt.

Muchos actores españoles no se perdieron esta premiere y allí pudimos verlos con sus looks más atrevidos. Eduardo Casanova acudió con un look muy rockero, Santiago Segura siguió siendo fiel a su particular estilo, y también pudimos ver a una impresionante Goya con un top de encaje. La que no pasó desapercibido fue Dolera, y no sólo porque sea la directora del film, sino porque estaba espléndida con un precioso vestido blanco.