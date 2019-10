Paco León nunca deja de sorprender, y es que si bien el actor ha demostrado no tener complejo alguno a la hora de mostrarse como vino al mundo y de paso luchar contra la censura en Instagram, con motivo de su 45 cumpleaños no podía ofrecer otra cosa que no fuera un fiestón épico.

Y es que según ha compartido el propio Paco y los invitados a la celebración, la noche fue una verdadera locura futurista llena de brillo y color, a la que asistieron algunos de los rostros más conocidos del panorama actual. Y es que en la fiesta de temática futurista llamada 'What the future', hubo cabida para seres intergalácticos, disfraces de otros planetas y sobre todo para grandes invitados de la talla de Pedro Almodóvar, Alejandro Amenábar o Fernando Tejero, entre muchos otros.

"Una fiesta es una reunión de personas que se quieren y se divierten en un ritual donde el baile, la bebida y la comida se comparte para celebrar algo: que estamos vivos!! Una fiesta es algo conveniente y necesario", ha escrito el actor junto a una serie de imágenes que ilustran a la perfección lo bien que lo pasaron los asistentes.

