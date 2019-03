Paco León descubre a su doble que existió antes de Cristo

Paco León es una de las figuras más destacadas en el ámbito nacional tanto por su trabajo en la interpretación como en la producción y dirección de proyectos. Las redes sociales son el caldo de cultivo de cientos de famosos que utilizan estos portales para comunicarse con sus fans.

El conocido actor ha incendiado Instagram con una imagen que no deja inerte a nadie. En su última publicación, comparte un collage en el que se ve por una parte una foto suya actual y por otra, una instantánea del rostro de lo que parece una pintura que según él mismo cita, pertenece antes de Cristo.

En la imagen observamos como claramente el parecido es razonable. Comparten rasgos como la forma de la boca, la nariz y las cejas, los rizos tanto de la imagen como de la fotografía son casi idénticos e incluso destaca lo curioso de la forma de la barba en ambas imágenes o el color de los ojos.

Puede que Paco León esté delante de la imagen de uno de sus antepasados o que simplemente las casualidades hayan hecho que una imagen de hace cientos de años sea calcada al rostro del actor. El caso es que en menos de 12 horas, la publicación ha causado furor entre sus seguidores acumulando más de 40.000 'me gusta' y comentarios de lo más variopintos.

Algunos de los mensajes de sus seguidores muestran la sorpresa que suscita el increíble parecido: "Dos gotas de agua! Ya sabes un poco más de tus antepasados jaja", comenta uno de ellos mientras otro añade, "Tu la has mirado bien? Jaja clavadito" y otro sentencia, "Reencarnación". Lo que está claro es que la imagen ha dado mucho de qué hablar, Paco León por su parte añade a la descripción: "Pues me veo parecido a este retrato Romano-Egipcio de A.C. ¿Que no?".