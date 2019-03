Paco León desata la polémica con un hashtag dedicado a Clara Lago

Hace unas semanas, Clara Lago y Dani Rovira acudieron como invitados 'El Hormiguero', el programa de Pablo Motos, de Antena 3. Los actores y pareja de moda hicieron unos comentarios sobre los aspectos negativos de la fama y lo que puede llegar a cansar que los fans les pidan fotos. Sobre todo, los comentarios de la actriz desataron la polémica porque tildó de 'coñazo' el hecho de que la gente que le pide no solo una foto, sino dos.



Clara ya ha pedido perdón mediante Twitter y diciendo que se ella se refería a personas que le piden las fotos en situaciones que no procede.



Ahora, Paco León ha reabierto la polémica sobre sus inoportunos comentarios. El actor ha publicado una foto en su cuenta de Instagram en el que parece encantado de fotografiarse con una familia disfrazada con pelucas acompañado por estas palabras: "Y Madrid tan navideña, tan cariñosa, que da gusto darse un paseíto por el centro. #noentiendoaclaralago".



La imagen ya tiene más de 13.100 likes y 100 comentarios de apoyo y también de crítica. Un hashtag muy directo de Paco a Clara que no habrá sentado nada bien a la actriz.