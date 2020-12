Paco León genera un enorme debate sobre el arte al compartir un vídeo de "gente con láseres saliendo de su ano"

Paco León se encuentra en el abrasador punto de pira, habiéndose convertido incluso en 'Trending Topic', después de que generara cierta polémica a través de las redes. Y es que, el famosísimo actor compartía en Instagram un vídeo de lo más particular en el que mostraba una performance de arte contemporáneo en México en la que un grupo de gente sacaba luces láser de sus anos.

Una grabación que generó un gran revuelo y que, posteriormente, fue retirada por la plataforma al considerar que su contenido no se ajustaba a la política de ésta. Por ello, el intérprete no ha dudado en denunciar la situación a través de su cuenta de Twitter donde, además, ha vuelto a compartir el característico vídeo.

''Me han quitado el post en Instagram. Me parecía interesantísimo el debate que ha provocado sobre los límites del arte y la performance... pero bueno. Voy a postear gatitos que gustan más'', ha escrito, con cierta sorna, junto al tuit.

Sin embargo, a pesar de la escena artística en sí, lo que más ha sorprendido ha sido las muchísimas reacciones suscitadas por parte de los usuarios de la red, a las que el sevillano, en algunos casos, se ha encargado de rebatir.

''No es por nada, pero no entiendo cómo eso puede ser llamado arte. No entiendo qué tiene de bonito gente con láseres saliendo de su ano o vagina, no me interesa de dónde salen'', es el comentario de un seguidor al que el director y productor de cine le ha querido responder: ''Que no lo entiendas no significa que lo tengas que odiar... ni te tengas que enfadar ni nada. Es solo que no lo entiendes''.

