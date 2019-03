Paco León, Ana de Armas y Ricky Martin, afectados por el terremoto de México

México ha vivido este viernes el terremoto más potente en su país del último siglo al registrar una magnitud de 8,2 grados en la escala de Rithcher. El epicentro ha tenido lugar en las cercanías de Tonalá, en Chiapas, y muchos han sido los destrozos y las víctimas que ha dejado.

A través de sus redes sociales hemos podido saber que varios rostros conocidos han vivido el temblor en sus propias carnes. Este es el caso del actor Paco León que ha compartido a través de su cuenta de Twitter el momento del terremoto: "¡Su puta madre el temblor! ¡Qué susto! Casi salgo en calzoncillos a la calle. No me podía vestir, me caía", explica el director español.

Mientras la intérprete Ana de Armas ha publicado un vídeo a través de Instagram Stories donde retrasmitía como estaba siendo evacuada del hotel en el que se hospedaba: "¡Oh, Dios mío! Estamos siendo evacuados por un terremoto en México".

Ana que está en México promocionando la película Blade Runner continuaba diciendo: "En serio, está todo el mundo fuera porque ha habido un gran seísmo", aunque finalmente pudieron regresar a sus habitaciones cuando todo estaba más controlado: "Estamos subiendo a las habitaciones de nuevo, pero por las escaleras".

Por último, otro famoso que estaba en el país en ese momento ha sido Ricky Martin quien se encuentra en la capital azteca a propósito de un festival de moda donde actuaba.