Pablo Puyol se queda perplejo con la publicación que una fan ha hecho de una foto suya

Pablo Puyol ya tiene una nueva anécdota para contar después de una situación que acaba de vivir con una fan. Como le habrá pasado en numerosas ocasiones, al artista le ha parado por la calle una supuesta fan y le ha pedido una foto para así luego compartirla en sus redes sociales y que todo el mundo pudiera ver con quién se había encontrado.

Pero lo gracioso ha sido cuando casualmente ha llegado a oídos del artista que en la imagen había un pequeño detalle muy curioso. La mujer ha escrito: "Después de un día bastante triste, que te encuentres en tu mismo centro de rehabilitación a Juanjo Puig y le interese Málaga", decía junto a la foto.

Así es, se ha hecho la foto con la persona equivocada, algo que Pablo no ha querido pasar por alto y ha escrito con mucho humor: "Esta señora se ha hecho una foto conmigo esta tarde y la publica así en sus redes, soy muy fan!!! A partir de ahora me podéis llamar Juanjo Puig", ha dicho el exparticipante de 'Tu cara me suena'.