Pablo Carbonell se sincera con Fran Rivera: ''Yo he sido un drogadicto, me he puesto de todo"

Este martes Pablo Carbonell se convertía en el invitado a la sección de entrevistas que Fran Rivera tiene en 'Espejo Público'. Un espacio titulado 'Fran y Amigos' en el que ambos han mantenido una sustanciosa conversación donde el actor español ha querido abrirse en canal y sincerarse sobre dos relevantes temas: las drogas y la muerte.

El nombre que ha protagonizado la entrevista ha sido el de la madre del diestro, Carmina Ordoñez: ''Yo perdí a mis padres hace dos días prácticamente y tú los perdiste muy joven. Me sorprende que me puedas hablar de tu madre, porque tu madre debería estar aquí'', le ha dicho el cantante al torero, quien volvía a dirigirse a Rivera: ''Tu padre jugaba con la muerte, pero tu madre no'', a lo que este último le replicaba: ''Bueno, mi madre también’’, y matizaba ''Pero no se lo esperaba nadie''.

''Yo he sido un drogadicto, me he puesto de todo'', ha confesado el humorista: "Me he salvado porque mi trabajo lo hago limpio. Si lo hiciera drogado, tú y yo no estábamos hablando (…) Hace mucho que no me drogo, pero lo hacía después, pero nunca antes o durante'', ha reconocido en referencia a sus malos hábitos del pasado.

Asimismo, ha admitido que ''se pierde mucho tiempo con la droga'', ofreciendo incluso detalles de qué hacía para conseguirla: "Ir yo a buscarla, con los dedos de la mano, te las puedo contar. Si hay, vale; si no, pues a otra cosa", relataba.