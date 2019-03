Pablo Carbonell revela en sus memorias, 'El mundo de La tarántula', que perdió la virginidad con un hombre

El dibujante, actor, cantante, director de cine y presentador de televisión Pablo Carbonell acaba de publicar su libro de memorias 'El mundo de La tarántula' en el que revela muchas cuestiones de su vida desconocidas para el gran público.

Así, el artista se sincera a corazón abierto en una entrevista que concede a 'El periódico' donde habla de algunos de sus episodios del libro. Así, destapa una infancia en manos de Dios, drogas, alcohol y varios descensos a los infiernos, tal y como él describe. Además, Carbonell declara abiertamente que perdió la virginidad sobre los 16 o 17 años con un hombre: "Estábamos muy reprimidos. Y yo estaba convencido de que era bisexual. Después me he dado cuenta de que no. ¿Me he dado cuenta de que no? No lo sé. Dicen que los besugos cambian de sexo cuando les llega la edad provecta", comenta sin tapujos.

El cantante de Los Toreros Muertos, haciendo alarde del sentido del humor que le caracteriza, se compara con Julio Iglesias en cuanto a artes amatorias y llega a decir que él ha tenido más relaciones sexuales que el cantante español: "No creo que Julio Iglesias haya follado lo que he follado yo. No creo, no".

Sin duda un libro en el que Pablo se sincera y muestra sus facetas más desconocidas.