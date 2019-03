Pablo Alborán zanja los rumores de una posible relación con Pelayo Díaz

El hashtag #Pablayo se extendía hace unos días por las redes sociales tras saltar los rumores de una posible relación entre Pablo Alborán y el 'it boy' Pelayo Díaz, después de fotografiarse juntos en varias instantáneas en la pasada edición de los Premios Goya donde el cantante recibió el Goya a mejor canción por 'Palmeras en la Nieve', y otras fotos de cenas con amigos y en otras reuniones a través de Instagram.

Pues bien, tras varios días en los que el rumor iba cogiendo fuerza y después de que ninguno de los dos protagonistas mencionaran nada al respecto, ha tenido que llegar el día de San Valentín para que Pablo deje claro que está soltero y sin pareja.

"Las solteras y los solteros como yo odiamos estarlo en San Valentín. Pero nos encanta estarlo en Carnavales! Y lo sabes jajaja", con estas palabras el artista zanjaba los rumores. Algo que nos sorprende pues Alborán no suele pronunciarse nunca sobre su vida privada pero habrá considerado oportuno que la ocasión lo merecía.

Y es que, Pablo es uno de los españoles más deseados del momento, no solo por ser tan guapo sino también por su gran talento. Sus fans han celebrado estas declaraciones en las redes con comentarios como: "Se puede decir más alto pero no más claro", decía uno de sus seguidores. Por el momento tendremos que esperar a que el malagueño encuentre a su media naranja aunque seguro que candida@s no le faltan.