Pablo Alborán sufre un pequeño accidente en 'El Hormiguero'

Pablo Alborán fue a divertirse este lunes a 'El Hormiguero' como ya ha hecho en otras ocasiones, para presentar su nuevo disco 'Prometo'. Pero sufrió un pequeño accidente antes de comenzar el programa: ¡se le rompieron los pantalones! Afortunadamente, decidió tomárselo con humor y siguiendo la tendencia marcada por Rita Ora, publicó una foto suya en toalla.

Lamentablemente, la modista del programa consiguió arreglar el pantalón a tiempo así que Alborán no salió en toalla al plató, algo que sus fans estaban deseando ver.

Y ya que la noche comenzó con una situación un tanto ridícula, el malagueño no ha dudado en responder cuando Pablo Motos le preguntaba por alguna otra situación complicada. "Es verdad que te tiraste un pedo en pleno concierto", preguntó el presentador en un momento de la noche. A lo que el cantante respondió con total naturalidad. "Sabía que esto acabaría entre risas. En medio de un concierto, se camufla más, no se oye y somos muchos en el escenario... Se le puede echar la culpa al de al lado. Fue tan así que no sé realmente si fui yo, pero puede que sí".

Desde luego que a Alborán no le falta sentido del humor.